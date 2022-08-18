Выявлено 1466 новых случаев Covid-19

Умерший входили в возрастную группу от 80 до 89 лет, он не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 1009,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4469 лабораторных тестов на Covid-19, 32,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 593 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 873 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 887 0468 492 человек, скончались 5919 человек с коронавирусом.