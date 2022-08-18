Усик в костюме казака спел "Ой у лузі червона калина" перед боем с Джошуа

Усик пришёл на пресс-конференцию в национальном костюме, с чубом на голове и длинными усами, а после битвы взглядов боксёр исполнил украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из символов противостояния Украины против военной агрессии России.

Видео с 25:14 минуты

Бой-реванш между Усиком и Джошуа, который называют одним из главных боксёрских событий 2022 года, состоится уже в эту субботу, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, в первом поединке между боксёрами, который состоялся 25 сентября 2021 года, победу единогласным решением судей одержал Усик.

Украинский боксёр остаётся непобеждённым - на его счету 19 побед, 0 поражений, 0 ничьих. Усику принадлежат титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Статистика Энтони Джошуа в профессиональном боксе - 24 победы, 2 поражения, 0 ничьих.