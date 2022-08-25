RUS TVNET с места событий ⟩ Cносят обелиск в Пардаугаве. Он уже немного наклонился

Почему?

Закон, принятый 23 июня, запрещает экспонировать в открытом общественном пространстве, общественных зданиях, за исключением аккредитованных музеев, памятники, памятные знаки и другие объекты, находящиеся на территории Латвии с 1940 года и отвечающие хотя бы одному из установленных критериев - прославление оккупационной власти СССР или нацистской Германии, связанных с ними событий или лиц, прославление тоталитаризма, насилия, военной агрессии, войны и военной идеологии либо содержащие символы советской власти или нацизма.

Вопрос о том, есть ли в Латвии место для посвященного советской армии памятника, особенно актуализировался 24 февраля, когда Россия напала на Украину.

Самые известные памятники советской эпохи находятся в городах государственного значения. Такие объекты есть в Даугавпилсе, Лиепае и Резекне. В дополнение к уже предназначенному для сноса памятнику в Пардаугаве в Риге выявлено несколько других мемориалов советской эпохи, которые будут демонтированы, в том числе в Межапарке и Румбуле.

Отдельные самоуправления уже решили, что делать с памятниками, предназначенными для демонтажа - например, перенести их на кладбища, где захоронены воины советской армии.

Как свидетельствует информация на портале rigaspieminekli.lv, памятник в парке Победы был установлен в 1985 году. Это аллегорический мемориальный ансамбль, в центре которого находился обелиск высотой 79 метров, который состоял из пяти граней разной высоты, которые венчают пятиконечные звезды - символ пяти лет войны и салют победы.