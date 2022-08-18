Covid-19: возможность удаленки в школах не рассматривают, входа в магазин по сертификатам - тоже

Вопрос о введении обязательной вакцинации для определенных профессий или более широкой общественности не рассматривается, по крайней мере, в настоящее время. Также не планируется восстановить требование о предъявлении сертификата для въезда в Латвию и получения услуг, например, для входа в магазин или посещения мероприятий.

Министерство здравоохранения отмечает, что в настоящее время невозможно предсказать сценарий распространения вируса и судить, насколько эффективна защита после предыдущей вакцинации.

Если появится новый, более тяжелый подвид вируса, возможно, придется временно восстановить некоторые меры безопасности, применявшиеся до сих пор.

Однако школы осенью будут работать в очном режиме.

Пресс-секретарь Минздрава Оскар Шнейдерс отметил, что сейчас пройти вакцинацию приглашаются люди, которые не делали первой прививки и еще не получили первую бустерную вакцину.