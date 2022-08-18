С сентября в Латвии могут стать доступны адаптированные вакцины против Covid-19, дополненные новым штаммом коронавируса омикрон, пишет в четверг газета Diena.
Covid-19: возможность удаленки в школах не рассматривают, входа в магазин по сертификатам - тоже
Вопрос о введении обязательной вакцинации для определенных профессий или более широкой общественности не рассматривается, по крайней мере, в настоящее время. Также не планируется восстановить требование о предъявлении сертификата для въезда в Латвию и получения услуг, например, для входа в магазин или посещения мероприятий.
Министерство здравоохранения отмечает, что в настоящее время невозможно предсказать сценарий распространения вируса и судить, насколько эффективна защита после предыдущей вакцинации.
Если появится новый, более тяжелый подвид вируса, возможно, придется временно восстановить некоторые меры безопасности, применявшиеся до сих пор.
Однако школы осенью будут работать в очном режиме.
Пресс-секретарь Минздрава Оскар Шнейдерс отметил, что сейчас пройти вакцинацию приглашаются люди, которые не делали первой прививки и еще не получили первую бустерную вакцину.
Более широкая агитация общества к вакцинации начнется в сентябре. На вопрос, будут ли работать крупные прививочные центры, О. Шнейдерс ответил, что к проведению вакцинации будут привлечены семейные врачи, а при необходимости - и другие медицинские учреждения, например, будет осуществляться выездная вакцинация. Запасов вакцин от Covid-19 достаточно.
Председатель Государственного совета по иммунизации (ГСИ) профессор Даце Завадска, в свою очередь, в начале августа заявила, что уже не имеет смысла подсчитывать, сколько раз и какие дозы вакцин были получены ранее и сколько раз человек переболел: этой осенью необходимо привиться новой дозой вакцины.
"В осенний сезон при вакцинации против Covid-19 должен применяться принцип сезонной бустерной вакцины. Так же, как это уже много лет происходит с вакциной против гриппа: каждый сезон мы получаем одну дозу вакцины, адаптированной к вирусу", - пояснила она. По возможности ГСИ рекомендует делать прививку от Covid-19 и сезонного гриппа одновременно.
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