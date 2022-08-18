В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщила в среду, 17 августа, правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают.
Правозащитники: В российских СИЗО вербуют обвиняемых на войну в Украине
Правозащитники: В российских СИЗО вербуют обвиняемых на войну в Украине
Существование такой практики подтвердил изданию "Осторожно, новости" основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он сообщил, что на горячую линию проекта поступала информация о подобных случаях в Москве и области, Санкт-Петербурге, Рязани, Твери и Брянске.
В начале июля в СМИ стали появляться сообщения, что российская частная военная компания (ЧВК) Вагнера вербует заключенных в российских колониях. По подсчетам издания "Верстка" и фонда "Русь сидящая", к середине августа представители ЧВК побывали в 21 российской колонии в 13 регионах страны. Как сообщала DW Романова, агитировать заключенных в колонии ездил в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.
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