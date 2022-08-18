Правозащитники: В российских СИЗО вербуют обвиняемых на войну в Украине

В России для участия в войне в Украине начали вербовать подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в СИЗО. Об этом сообщила в среду, 17 августа, правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, уголовные дела при этом приостанавливают.