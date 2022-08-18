В четверг, 18 августа, на перекрестке Густава Земгале гатве и проспекта Виестура в Риге произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на крышу.
Авария в Риге: после столкновения с бусиком Mitsubishi перевернулась на крышу
Как сообщила порталу RUS TVNET представитель Госполиции Лина Багдоне, в четверг в 8:30 стражи порядка получили вызов на перекресток Густава Земгале гатве и проспекта Виестура, где произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mercedes-Benz Sprinter.
"В результате столкновения автомобиль Mitsubishi перевернулся на крышу. В аварии пострадал один человек, который с травмами был доставлен в медучреждение", - отметила Багдоне.
Госполиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Сводка за среду
В среду в ДТП в Латвии пострадали 16 человек, в том числе шесть велосипедистов, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.
Среди пострадавших также двое водителей электросамокатов и один пешеход.
Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 118 аварий.
14 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, еще один находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Трое водителей оштрафованы за агрессивную манеру управления автомобилем, а в связи с превышением скорости было составлено 208 протоколов.
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