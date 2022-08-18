Фото ⟩ Лобода записала совместную песню с Самантой Тиной

Саманта Тина поделилась этой новостью в соцсетях, разместив фото, на котором она и Светлана Лобода.

"Для меня было честью участвовать в записи ее песни! Женщина с сильной энергетикой, большой работоспособностью и очень требовательная. Понравилось. Вдохновилась. Спасибо", - написала в публикации Саманта.

Напомним, в беседе с RUS TVNET артистка подтвердила, что сейчас она со своей семьей проживает в Латвии. 14 августа Светлана Лобода дала большой благотворительный концерт в Риге, на котором присутствовали родные артистки и ее возлюбленный. Репетиции артистки проходят в Риге. В ее команде все музыканты - латыши.

Облачившись в цвета флага Украины, Светлана открыла свой рижский концерт песней на украинском языке и трогательной речью, а после чувственно исполнила композицию "Молитва", которая, кстати, была записана в Латвии, а в церкви Св. Петра был снят клип.