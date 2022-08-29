Ярмарка жилья Luminor 3 сентября

Посетители мероприятия смогут ознакомиться с актуальными предложениями жилья, встретиться с застройщиками и маклерами, а также получить консультации от экспертов Luminor по вопросам жилья. В ходе мероприятия состоятся дискуссии с представителями банка и экспертами рынка недвижимости, которые предоставят практическую и полезную информацию о рынке жилья и процессе покупки жилья.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00, вход бесплатный.

В мероприятии участвуют Arco Real Estate, AVER Real Estate, Bonava Latvija, Dores fabrika, IMKE, IMPERIO nekustamie īpašumi, Enefit Latvija, ERKER Real Estate, Estera Development, Hepsor, Home Riga, Kaamos, Latio nekustamie īpašumi, Latvijas Mobilais Telefons, Merks, One Roof, Piche, Saliena, Somu Māja, Tepat Grupa, Tribus nekustamie īpašumi, UNICO, VASTINT, Vestabalt, YIT Latvija.

Следите за новостями на сайте Luminor, программа дискуссий и ее участники будут объявлены в ближайшее время.

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Предварительная регистрация для посещения мероприятия не требуется. Luminor информирует, что во время мероприятия будет проводиться фото и видеосъемка. Полученные фотографии и видео могут быть опубликованы в социальных сетях Luminor Bank AS Latvijas filiāle (Facebook, Instagram) в целях рекламы и популяризации образа банка. Подробная информация указана в Политике приватности Luminor, которая доступна на сайте банка www.luminor.lv.