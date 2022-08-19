Официально: Дзюба продолжит карьеру в Европе

Контракт подписан по схеме "1+1". В новом клубе Дзюба будет выступать под 24-м номером. Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России будет получать в Турции 1,5 млн евро в год.

33-летний Дзюба является воспитанником академии московского "Спартака". За красно-белых он провёл 166 матчей и забил 38 мячей. В санкт-петербургском "Зените" Дзюба выступал с 2015 года (249 игр, 108 голов). Также форвард в своей карьере выступал за томскую "Томь", "Ростов", тульский "Арсенал".

Дзюба вместе с Александром Кержаковым является рекордсменом по числу голов за сборную России - у обоих нападающих по 30 мячей.

В минувшем сезоне "Адана Демирспор" заняла 10-е место в чемпионате Турции, поэтому в еврокубках сезона 2022/23 выступать не будет. После двух туров нового сезона "Адана Демирспор" с шестью очками возглавляет чемпионат Турции

В конце июля клуб из Аданы заключил контракт с другим бывшим игроком "Зенита" - украинским защитником Ярославом Ракицким. Кроме того, в турецкой команде выступает звёздный нападающий сборной Италии Марио Балотелли, а руководит клубом итальянец Винченцо Монтелла.