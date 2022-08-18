Гражданам России и Беларуси планируют запретить ношение и хранение оружия в Латвии

Депутат Андрей Юдин ("Новое Единство") высказал мнение, что сначала следует пригласить представителей ​Министерства внутренних дел, чтобы сообщить, кому из граждан России и Беларуси были выданы разрешения на ношение огнестрельного оружия, поскольку он не думает, что министерство будет выдавать эти разрешения без оценки рисков. Однако парламентарий считает спорным вопрос о том, следует ли вообще выдавать иностранцам разрешения на ношение огнестрельного оружия. Юдин подчеркнул, что никакой агитации быть не должно, потому что "это не партизаны из соседней страны, которые пришли сюда, чтобы нанести ущерб Латвии".