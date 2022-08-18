В июле военная помощь Европы Украине ослабла

Кристоф Требеш призвал крупнейшие государства Европы относиться к войне в Украине как к кризису еврозоны или пандемии коронавируса - двум событиям, побудившим континент направить сотни миллиардов евро на реализацию мер экстренного финансирования. "Если сравнить скорость, с которой была вынута чековая книжка, и размер предоставленных сумм с тем, что предлагается Украине, это мелочь", - отметил он. Фонд восстановления после пандемии включает в себя примерно 800 млрд евро в виде займов и грантов, а общая военная помощь Украине составляет лишь малую часть этой суммы, пояснил Требеш. "Учитывая то, что поставлено на карту, это на удивление мало", - добавил он.