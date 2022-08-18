Июль стал первым месяцем с начала войны в Украине, в течение которого пять крупнейших стран ЕС и Великобритания не предложили Киеву новой военной помощи, пишет издание Politico со ссылкой на данные Кильского института.
В июле военная помощь Европы Украине ослабла
Пять крупнейших стран Евросоюза и Великобритания практически прекратили оказывать Украине военную помощь на протяжении июля. При этом тенденция к снижению помощи Киеву от Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Польши наблюдается уже с апреля, сообщило в среду, 17 августа, интернет-издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который с начала войны в Украине отслеживает военные поставки Киеву.
Новые данные свидетельствуют о том, что в течение всего минувшего месяца шесть крупнейших европейских стран не предлагали Украине никаких новых двусторонних военных обязательств, июль был первым таким месяцем после начала полномасштабного российского вторжения, указывается далее. "Хотя война вступила в критическую фазу, новые инициативы по оказанию помощи иссякли", - констатирует руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш.
Издание напоминает, что на прошлой неделе западные союзники встретились в Копенгагене, чтобы согласовать новые обязательства помощи, им удалось получить обещания по предоставлению Украине вооружений на 1,5 млрд евро. По словам Требеша, это число "мизерно по сравнению с тем, что было достигнуто на предыдущих конференциях".
Эксперт: На военную помощь Украине следует направить гораздо большие суммы
Кристоф Требеш призвал крупнейшие государства Европы относиться к войне в Украине как к кризису еврозоны или пандемии коронавируса - двум событиям, побудившим континент направить сотни миллиардов евро на реализацию мер экстренного финансирования. "Если сравнить скорость, с которой была вынута чековая книжка, и размер предоставленных сумм с тем, что предлагается Украине, это мелочь", - отметил он. Фонд восстановления после пандемии включает в себя примерно 800 млрд евро в виде займов и грантов, а общая военная помощь Украине составляет лишь малую часть этой суммы, пояснил Требеш. "Учитывая то, что поставлено на карту, это на удивление мало", - добавил он.
Как отмечает далее Politico, эти данные являются признаком того, что военная помощь Украине, несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, может ослабевать именно в тот момент, когда Киев начинает решающее контрнаступление. Кроме того, они подтверждают мнения, которые неоднократно высказывали украинские военные и политики, обвиняющие крупные европейские страны в отставании от США в вопросе военной помощи Украине, указывается далее.