Зерно, Запорожская АЭС, посредничество в переговорах: Зеленский встретился во Львове с президентом Турции и генсеком ООН

Как сказано в коммюнике на сайте президента Украины, они с генсеком ООН согласовали параметры возможной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, причем она "должна осуществиться легальным способом через свободную от оккупантов территорию". Российские представители ранее заявляли, что не смогут обеспечить безопасность делегации МАГАТЭ, если она попытается пересечь линию фронта.

Россия и оккупационные власти в Энергодаре, где находится крупнейшая в Европе АЭС, обвиняют украинскую армию в обстрелах. Украина заявляет, что российские военные сами обстреливают занятые ими территории, чтобы создать предлог для отключения Украины от энергоснабжения со станции.

В четверг, когда Зеленский принимал во Львове генерального секретаря ООН и президента Турции, МИД России назвал неприемлемыми предложения о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. "Их реализация сделает станцию еще более уязвимой", - сказал представитель министерства Иван Нечаев. Минобороны России еще утром заявило, что украинская сторона якобы готовит провокации с обстрелами Запорожской АЭС во время пребывания Гутерриша и Эрдогана во Львове.

О чем говорили с Эрдоганом