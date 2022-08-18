Заканчивается четверг, остался один день до выходных. Некоторые еще в отпусках, другие проводят день на работе. Надеемся, что этот день для всех выдался легким и спокойным, а RUS TVNET хочет поделиться новостями на этот день, 18 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 18 АВГУСТА ⟩ Законопроект о продлении учебного года, прекращение выдачи ВНЖ и фейк о зарплате президента
Новости Латвии:
Если избирателя не смутили антиваксерские и гомофобные настроения "Суверенной власти" (а будем честны, большую часть аудитории они не смущают), то очень легко попасть под магию якобы продуманного плана. К сожалению, если в популизм добавить конкретные числа, менее популизмом он от этого не станет.
Произошел несчастный случай и необходимо узнать, в какую больницу бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила близкого?
Недалеко от Баложи стражи порядка задержали трех пьяных мужчин, ехавших на Audi. Задержанные грубо обзывали полицейских и даже попытались спровоцировать драку.
В Facebook получило популярность видео, автор которого утверждает, будто президент Латвии Эгил Левитс каждый год получает два миллиона евро, а в совокупности за четыре года в должности он заработал восемь миллионов.
В течение октября и ноября Министерство образования и науки (МОН) подготовит и вынесет на общественное обсуждение проект закона о продлении учебного года для школьников.
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило изменения в законе об иммиграции, которые предусматривают прекращение до 30 июня 2023 года повторной выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, при этом предлагаемые изменения повлияют на возможности работодателей продолжать трудовые отношения с работниками из этих стран.
По неофициальной информации, в среду, 17 августа, большой скачок цены на электроэнергию - 4000 евро за мегаватт-час - произошел из-за ошибки Nord Pool, заявила председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алда Озола в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā.
17 августа в полицию поступила информация о том, что со двора многоэтажного жилого дома в Елгаве пропал малолетний ребенок, мать которого не смогла его найти.
Главное за рубежом:
Москва потребовала у США выдать визы делегации МИД России во главе с Сергеем Лавровым для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Канцлера Германии Олафа Шольца в среду, 17 августа, освистали во время выступления на собрании в Восточной Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Россия перебросила в Калининградскую область три боевых самолета, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Июль стал первым месяцем с начала войны в Украине, в течение которого пять крупнейших стран ЕС и Великобритания не предложили Киеву новой военной помощи.
Интересное чтиво:
Одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней.
В ночь на четверг местами в Латвии наблюдалось северное сияние, свидетельствуют фотографии, опубликованные пользователями соцсетей.
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сейчас находится в Латвии, о чем она рассказала в своих соцсетях. Знаменитость поделилась видео из юрмальского ресторана.
Сборная Латвии (U-20) по хоккею в упорной борьбе проиграла команде Швеции в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира-2022, который проходит в Канаде.
Украинский боксёр Александр Усик пришёл на пресс-конференцию перед боем-реваншем против британца Энтони Джошуа в образе казака.
В аннексированном Россией Крыму в эти дни проходит четвертый фестиваль молодежи "Таврида.АРТ". На нем представлены образовательные семинары и грантовые конкурсы. Примечательно, что на мероприятии выступают популярные исполнители, которые либо публично не высказались против военных действий на территории Украины, либо поддержали их.
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