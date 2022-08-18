ГЛАВНОЕ ЗА 18 АВГУСТА ⟩ Законопроект о продлении учебного года, прекращение выдачи ВНЖ и фейк о зарплате президента

По неофициальной информации, в среду, 17 августа, большой скачок цены на электроэнергию - 4000 евро за мегаватт-час - произошел из-за ошибки Nord Pool, заявила председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Алда Озола в интервью программе Латвийского радио Krustpunktā.

17 августа в полицию поступила информация о том, что со двора многоэтажного жилого дома в Елгаве пропал малолетний ребенок, мать которого не смогла его найти.

Главное за рубежом:

Москва потребовала у США выдать визы делегации МИД России во главе с Сергеем Лавровым для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Канцлера Германии Олафа Шольца в среду, 17 августа, освистали во время выступления на собрании в Восточной Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия перебросила в Калининградскую область три боевых самолета, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Июль стал первым месяцем с начала войны в Украине, в течение которого пять крупнейших стран ЕС и Великобритания не предложили Киеву новой военной помощи.

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Одна из самых молодых мировых лидеров Санна Марин стала предметом обсуждения в соцсетях после того, как в интернете всплыло одно видео с ней.

В ночь на четверг местами в Латвии наблюдалось северное сияние, свидетельствуют фотографии, опубликованные пользователями соцсетей.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сейчас находится в Латвии, о чем она рассказала в своих соцсетях. Знаменитость поделилась видео из юрмальского ресторана.

Сборная Латвии (U-20) по хоккею в упорной борьбе проиграла команде Швеции в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира-2022, который проходит в Канаде.

Украинский боксёр Александр Усик пришёл на пресс-конференцию перед боем-реваншем против британца Энтони Джошуа в образе казака.

В аннексированном Россией Крыму в эти дни проходит четвертый фестиваль молодежи "Таврида.АРТ". На нем представлены образовательные семинары и грантовые конкурсы. Примечательно, что на мероприятии выступают популярные исполнители, которые либо публично не высказались против военных действий на территории Украины, либо поддержали их.