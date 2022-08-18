РФШ в концовке матча спаслась от поражения на "Сконто"

Встреча прошла на рижском стадионе "Сконто" и завершилась вничью - 2:2.

Футболисты РФШ могли выйти вперёд на 18-й минуте матча, когда арбитр встречи назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой в собственной штрафной. К сожалению, Петр Мареш не смог реализовать пенальти, пробив мимо ворот.

На 38-й минуте "Линдфилд" открыл счёт благодаря голу Стивена Фэллона, который воспользовался ошибкой в обороне действующего чемпиона Латвии. На 71-й минуте Джоэл Купер удвоил преимущество гостей, во второй раз огорвич собравшихся на трибунах болельщиков.

Хозяевам удалось сократить отставание в счёте лишь на 88-й минуте, когда австриец Кевин Фризенбихлер головой отправил мяч в сетку ворот. На шестой компенсированной минуте РФШ сумела отыграться - автором столь важного гола стал Жига Липушчек, который и установил окончательный счёт.

Ответный матч пройдёт 25 августа в Северной Ирландии. Команда, одержавшая победу по сумме двух встреч, осенью сыграет на групповом этапе Лиги конференций. Для проигравшей команды еврокубки будут окончены.

"Линфилд" является самым титулованным футбольным клубом Северной Ирландии. На счету команды 56 побед в национальном чемпионате.

Лига конференций УЕФА - третий по уровню клубный турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы, который был создан для того, чтобы у команд было больше возможностей показать себя на международной арене.

Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала итальянская "Рома".