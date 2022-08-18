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СМИ: Взрывы в районе российского военного аэродрома в Крыму

rus.tvnet.lv
СМИ: Взрывы в районе российского военного аэродрома в Крыму
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Российский военный аэродром "Бельбек"
Российский военный аэродром "Бельбек" Фото: Скриншот с Telegram канала Униан

СМИ сообщают, что вечером, 18 августа, в Севастополе, на российском военном аэродроме "Бельбек", прогремели мощные взрывы.

По сообщениям местных Telegram каналов и местных жителей, взрывы прогремели около 22:00. Очевидцы сообщают о четырех мощных взрывах.

Аэродром "Бельбек" является самой большой военной авиабазой в Крыму. Объект находится за 260 км от линии фронта.

Глава установленной Россией администрации Крыма Михаил Развозжаев заявил, что в районе аэропорта был сбит беспилотный летательный аппарат. Повреждений и пострадавших нет, добавил он.

Ранее власти аннексированного Крыма сообщили о работе ПВО в Керчи. Они также заявили, что был сбит беспилотник, "вдали от Крымского моста".

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал сегодняшние взрывы на объектах российских войск. "Как Вы понимаете - мы тут не при чем. Курить меньше надо", - написал Арестович в своём Telegram канале.

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