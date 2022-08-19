СМИ: среди инвесторов в балтийское предприятие Snaige - приближенные к Путину олигархи

Информация, собранная командой исследовательских журналистов LRT, свидетельствует о том, что фонд Russian Retail Growth Fund, который через предприятие в Кипре контролирует Snaige, связан с Мамутом и Векселбергом, которые считаются представителями круга приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц.

За поддержку Кремлевского режима с 2018 года у Векселбергу установлены международные санкции. К Мамуту до сих пор никакие санкции не применены.

Доступная информация свидетельствует о том, что акционеры Snaige из России, с момента приобретения Литовской компании десять лет назад, использовали ее как ссудодателя. Денежные займы российским предприятиям были частью сделки по приобретению компании, и до сих пор Snaige вернуло лишь два миллиона евро из более чем 11 миллионов евро, которые компания дала в долг своим акционерам из России.

Находящийся в южном городе Литвы, Алите, производитель холодильников планирует реструктуризацию. В прошлом году компания работала с убытками в два миллиона евро по сравнению с прибылью 256 000 евро в 2020 году. Оборот в прошлом году по сравнению с годом до этого вырос на 14,4% до 32,9 млн евро.

В следующем году Snaige отметит 60 лет с дня основания. В компании работают 400 человек.

Акции Snaige котируются на Вильнюсской бирже. Главным акционером с более чем 90% акций является зарегистрированная на Кипре компания Sekenora Holdings, которую косвенно контролирует зарегистрированный на Каймановых островах инвестиционный фонд Russian Retail Growth Fund.