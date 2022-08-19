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Выявлено 1144 новых случая Covid-19

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 1144 новых случая Covid-19
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1144 новых случая Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет, он был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 984,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3657 лабораторных тестов на Covid-19, 31,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 532 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 612 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 889 636 человек, скончались 5920 человек с коронавирусом.

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