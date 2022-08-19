За последние сутки в Латвии зарегистрировано 1144 новых случая Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 1144 новых случая Covid-19
Выявлено 1144 новых случая Covid-19
Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет, он был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился до 984,9 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3657 лабораторных тестов на Covid-19, 31,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 532 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 612 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 889 636 человек, скончались 5920 человек с коронавирусом.
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