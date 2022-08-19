Российский чиновник: Кремль не знает, что делать с референдумами

Ранее сообщалось, что референдумы могли бы быть организованы 11 сентября, в единый день голосования. Тогда в России проходят выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов.

Однако в соответствии с планом российских властей до этой даты войска должны полностью контролировать Донецкую область.

В настоящее время администрация президента рассматривает такой вариант - референдумы пройдут 11 сентября, а к России будут присоединены захваченные 60% территории Донецкой области.

Если же позже будет захвачена оставшаяся часть области, то ее присоединят к России "по умолчанию".

Приближенные к Кремлю источники подчеркнули, что в мае и июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область будет под контролем России, и в ней можно будет "спокойно" организовать референдум.

Однако, Кремль в очередной раз неправильно оценил ситуацию на фронте. Источники отметили, что российские власти не хотят снова откладывать референдумы. Кроме того, представители пророссийских администраций оккупированных территорий уже подписали документы о подготовке к голосованию.

При этом сообщается, что в Кремле работают над запасным сценарием - по нему голосование пройдет зимой.

Но в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить тех, кто поддерживает войну: "Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут счесть это слабостью".

Подтвержденные источники "Медузы" подчеркнули, что администрация президента по-прежнему не понимает, как избежать такого развития событий. Однако жителей оккупированных Россией территорий уже начали готовить к этому сценарию.