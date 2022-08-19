В настоящее время Россия контролирует 60,25% Донецкой области. Учитывая, что в предыдущем месяце этот показатель составлял 59,7%; можно сделать вывод, что особого прогресса нет. При этом, как сообщает "Медуза", согласно двум прикрепленным к Кремлю источникам, администрация президента России еще не отказалась от идеи осенью провести референдумы о присоединении к России самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Российский чиновник: Кремль не знает, что делать с референдумами
Ранее сообщалось, что референдумы могли бы быть организованы 11 сентября, в единый день голосования. Тогда в России проходят выборы региональных парламентов и нескольких губернаторов.
Однако в соответствии с планом российских властей до этой даты войска должны полностью контролировать Донецкую область.
В настоящее время администрация президента рассматривает такой вариант - референдумы пройдут 11 сентября, а к России будут присоединены захваченные 60% территории Донецкой области.
Если же позже будет захвачена оставшаяся часть области, то ее присоединят к России "по умолчанию".
Приближенные к Кремлю источники подчеркнули, что в мае и июне российские власти были уверены, что к сентябрю Донецкая область будет под контролем России, и в ней можно будет "спокойно" организовать референдум.
Однако, Кремль в очередной раз неправильно оценил ситуацию на фронте. Источники отметили, что российские власти не хотят снова откладывать референдумы. Кроме того, представители пророссийских администраций оккупированных территорий уже подписали документы о подготовке к голосованию.
При этом сообщается, что в Кремле работают над запасным сценарием - по нему голосование пройдет зимой.
Но в Кремле понимают, что очередной перенос референдумов может смутить тех, кто поддерживает войну: "Люди поймут, что что-то не получается, не подтверждаются расчеты. Они могут счесть это слабостью".
Подтвержденные источники "Медузы" подчеркнули, что администрация президента по-прежнему не понимает, как избежать такого развития событий. Однако жителей оккупированных Россией территорий уже начали готовить к этому сценарию.
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