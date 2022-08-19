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Планируют отменить требование Covid-вакцинации к студентам

rus.tvnet.lv/LETA
Планируют отменить требование Covid-вакцинации к студентам
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Вакцинация. Снимок иллюстративный.
Вакцинация. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство здравоохранения предлагает в дальнейшем не требовать вакцинации от Covid-19 для учащихся колледжей и вузов, свидетельствуют поданные на согласование изменения в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения Covid-19.

Как поясняет Минздрав, в сфере образования больше не выдвигаются особые требования в связи с вакцинацией, поэтому нет оснований выдвигать такое требование и к студентам.

Проект поправок к правилам предусматривает, что в дальнейшем в колледжах и вузах сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании будет необходим только для практического обучения по тематической сфере "Здравоохранение", если соответствующее образовательное учреждение приняло решение в его необходимости.

Также предлагается расширить круг тех классов школ, обучение в которых проводится только очно, за исключением случаев, когда класс находится на карантине. Если ранее такое регулирование относилось к 1-3-м классам, то теперь Минздрав предлагает его отнести к 1-6-м классам.

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