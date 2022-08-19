Пабрикс: надо развеять миф, что в Латвию опасно инвестировать

Он отметил, что с точки зрения привлечения инвестиций Министерство обороны сегодня - как второе Министерство экономики, потому что привлекаемые им инвестиции безопасны, имеют большую отдачу и инновационный потенциал.

"Если мы хотим привлечь инвестиции, то нужно быть конкурентоспособными в привлечении средств ЕС, а это можно сделать, если не пренебрегать госуправлением. Поддержание его качества имеет решающее значение, в том числе при помощи финансирования. Думаю, что мы готовы намного успешнее привлекать также иностранных инвесторов", - сказал министр.

Пабрикс сообщил, что у него были переговоры с отдельными иностранными инвесторами, которые указали, что из-за войны поблизости и соседства с Россией они не готовы инвестировать в Латвии. Министр подчеркнул, что в таких случаях он, как правило, акцентирует внимание на том, что Латвия является членом НАТО и на нее распространяется 5-я статья договора о НАТО, то есть нападение на Латвию эквивалентно нападению на Германию.

"Если, например, вы являетесь инвестором из Германии, Франции или Италии и думаете, что в Латвии инвестировать небезопасно, спросите у своего правительства, можно ли ему доверять. Мы не менее безопасны, чем любая из этих стран", - подчеркнул Пабрикс.