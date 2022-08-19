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Полиция задержала трех мужчин за кражу вибротрамбовки из детского садика

rus.tvnet.lv
Полиция задержала трех мужчин за кражу вибротрамбовки из детского садика
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Фото: LETA

Государственная полиция задержала нескольких мужчин за кражу вибротрамбовки из детского сада в Плявниеки, сообщила полиция.

В понедельник, 15 августа, полиция получила телефонный звонок от очевидца, который сообщил, что в детском саду, возле его места жительства, в Плявниеки, происходят подозрительные действия и, возможно, кто-то совершает кражу.

Полицейские незамедлительно отправились на место происшествия и обнаружили, что днем в образовательном учреждении произошли ремонтные работы и на территории находятся как различные инструменты, так и строительная техника.

Обследуя окрестности, полицейские встретили трех мужчин, которые толкали тачку с помещенным в нее вибротрамбовкой. Мужчины не могли объяснить происхождение этих вещей, и полицейские заподозрили, что они были украдены.

Все трое мужчин, родившиеся в 1981, 1986 и 1989 годах, были задержаны и в Кенгарагском участке начат уголовный процесс.

Мужчины признали свою вину в преступлении и 17 августа к одному из задержанных суд в качестве меры пресечения применил арест, а для остальных двух - не связанную с лишением свободы меру пресечения.

В свою очередь, украденные вещи были возвращены их законному владельцу.

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