Омбудсмен: важно дать возможность детям нацменьшинств изучать свою культуру через образование по интересам

Как сообщила представитель Бюро омбудсмена Рута Силиня, омбудсмен поддерживает решение, прозвучавшее на заседании Комиссии по образованию, культуре и науке Сейма, о реализации программ образования по вопросам национальных меньшинств и культурно-исторических интересов, на основании которых местные школы, дома культуры или другие учреждения смогут обеспечить обучение детей языку и культуре своей национальности.

В Бюро правозащитника подчеркнули, что образование по интересам важно обеспечить именно для национальных меньшинств Латвии, то есть тех, кто жил в Латвии исторически.

Если говорить об образовании в целом, омбудсмен считает, что переход на обучение на государственном языке является объединяющим моментом интеграции, когда дети не будут разделены по национальному признаку. Это также будет способствовать интеграции детей из национальных меньшинств и предоставит им те же образовательные возможности, что и другим.