Уже начали планировать, куда поедете отдыхать во время зимних каникул? Если мечтаете о бирюзовых пляжах, великолепной природе, вкусной еде и изобилии солнечного света, разносторонний Таиланд станет для вас подходящим местом.
Как сбежать от зимы в Тайланд? Примите участие в розыгрыше и выиграйте подарочную карту на 200 евро
Чтобы воплотить мечту о Таиланде, примите участие в фотоконкурсе, организованном Управлением по туризму Таиланда совместно с туроператором Novatours, и выиграйте подарочную карту Novatours на 200 евро.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, до 31 августа поделитесь в комментарии под этой новостью своими лучшими воспоминаниями о предыдущей поездке в Таиланд или расскажите о местах и вещах, которые хотели бы испытать или увидеть, отправляясь в Таиланд впервые.
Вы также можете поделиться этим конкурсом на своей странице в Facebook и Instagram, добавив хэштеги #ThailandWinterEscape #amazingthainess. Обратите внимание, что ваша учетная запись в соцсети должна быть общедоступной, чтобы мы могли увидеть вашу публикацию.
5 сентября Управление по туризму Таиланда на своей странице в Facebook Amazing Thainess объявит победителя конкурса, который получит подарочную карту Novatours.
Манящий Таиланд: 5 причин отправиться в страну миллиона улыбок
Таиланд славится прекрасными пляжами и экзотической культурой, и все это доступно туристам в широком диапазоне - от бюджетных вариантов до изысканной роскоши.
Разные регионы этой страны предлагают мероприятия, подходящие для разных стилей путешествий. Так, к примеру, любители шумной городской жизни и современного искусства могут выбрать Бангкок, чтобы насладиться ритмом столичной жизни. Тем же, кто хочет познакомиться с историей и культурой, рекомендуется отправиться в Чиангмай или Чианграй на севере страны. На юге, например, на Тау или Транг, подводный мир могут открыть для себя любители дайвинга, а гурманам определенно не следует упускать из виду широкий выбор уличной еды и рестораны, отмеченные звездами Мишлен. Путешествовать по Таиланду довольно просто - за одну поездку можно насладиться всем разнообразием, которое может предложить эта манящая страна.
Возрождение природы
Снижение туристического потока во время пандемии дало природе Таиланда передышку, во время которой значительно восстановились пляжи, национальные парки, тропические леса и коралловые рифы страны. Такая природная передышка пошла на пользу качеству воздуха и позволила эффективнее очищать пляжи от мусора - к примеру, на популярном курорте Пхукет (Phuket) в плане чистоты можно заметить существенную разницу. Еще до Covid-19 экологическому и устойчивому туризму в Таиланде уделялось больше внимания, а пандемия только ускорила эту тенденцию.
Райские острова
Многие мечтают о пляжах с белым песком, солнечных лучах и бирюзовой воде тайских островов. Каждый из них имеет свой характер и настроение, поэтому каждый отыщет остров на свой вкус. Вот несколько предложений. Для семей и тех, кто хочет спокойного отдыха, хорошим выбором станет Ко Ланта. Этот тропический рай идеально подходит для тех, кто ищет спокойный отдых, гармонирующий с местным тайским образом жизни, однако остров также предлагает все необходимые удобства. Еще одна скрытая жемчужина - Ко Яо Яй, расположенный недалеко от Пхукета и Краби. Этот нетронутый остров очарователен и умиротворен, что делает его идеальным местом для медового месяца для пар, жаждущих романтического уединения. На Пхангане царит непринужденная атмосфера, и он является популярным местом среди туристов, практикующих йогу, хиппи и других вольнодумцев, а также туристов, предпочитающих отдых класса люкс. Когда-то остров был известен своими захватывающими празднованиями полнолуния, но сегодня он известен как Мекка здорового образа жизни, поскольку здесь расположено множество оздоровительных и йога-практик.
Отдых для всех поколений
Таиланд - идеальное место для семейного отдыха, так как большинство направлений предлагают мероприятия, подходящие для разных возрастов и интересов. Пока папа играет в гольф на 18 лунок, мама может расслабиться и побаловать себя в спа- или оздоровительном центре. Дети же могут научиться традиционным ремеслам или посетить тайскую ферму. Одним из самых популярных направлений для семейного отдыха является Хуахин, пляжный курортный город, который специализируется на гастрономических изысках и расслабляющих семейных развлечениях. Здесь можно отправиться на гастрономическую экскурсию, чтобы попробовать различные местные деликатесы, повеселиться в аквапарке Black Mountain или отправиться на рынок Cicada за уникальными покупками. Возможности для отдыха практически безграничны!
Не только пляжи
Солнце и очарование океана - две основные причины, по которым многие в качестве направления для путешествий выбирают Таиланд. На самом же деле эта страна может предложить гораздо больше, чем просто прекрасные пляжи и острова, не говоря уже о вкусной тайской кухне. Таиланд богат наследием поколений и достопримечательностями. В следующий раз, когда вы посетите Таиланд, мы рекомендуем исследовать оба этих мира. Всего в часе полета от Бангкока или прямом рейсе с Пхукета путешественники могут посетить одну из жемчужин культурного наследия Таиланда - Чиангмай. Удивительно богатая история этого города в сочетании с его ультрасовременными чертами создает поистине неповторимую атмосферу. Благодаря своей непринужденной атмосфере и усилиям, направленным на становление экологически чистым городом, Чиангмай привлекает самых разных путешественников, регулярно появляясь в списках лучших направлений мира.
Тайское гостеприимство и миллион улыбок
Одной из причин, по которой Таиланд завоевал множество сердец во всем мире, являются искренние улыбки и дружелюбие его жителей - не зря Таиланд называют страной миллиона улыбок. Тайцы искренне рады приветствовать всех путешественников на своей родине, относясь к ним с такой же добротой, как к членам своей семьи. Куда бы вы ни отправились и с какими бы трудностями ни столкнулись, можете быть уверены, что всегда получите необходимую помощь - грех жаловаться на разнообразие и доступность услуг в Тайланде. Дружелюбие и искреннее гостеприимство - настоящая роскошь в наши дни.