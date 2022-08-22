Как сбежать от зимы в Тайланд? Примите участие в розыгрыше и выиграйте подарочную карту на 200 евро

Отдых для всех поколений

Таиланд - идеальное место для семейного отдыха, так как большинство направлений предлагают мероприятия, подходящие для разных возрастов и интересов. Пока папа играет в гольф на 18 лунок, мама может расслабиться и побаловать себя в спа- или оздоровительном центре. Дети же могут научиться традиционным ремеслам или посетить тайскую ферму. Одним из самых популярных направлений для семейного отдыха является Хуахин, пляжный курортный город, который специализируется на гастрономических изысках и расслабляющих семейных развлечениях. Здесь можно отправиться на гастрономическую экскурсию, чтобы попробовать различные местные деликатесы, повеселиться в аквапарке Black Mountain или отправиться на рынок Cicada за уникальными покупками. Возможности для отдыха практически безграничны!

Не только пляжи

Солнце и очарование океана - две основные причины, по которым многие в качестве направления для путешествий выбирают Таиланд. На самом же деле эта страна может предложить гораздо больше, чем просто прекрасные пляжи и острова, не говоря уже о вкусной тайской кухне. Таиланд богат наследием поколений и достопримечательностями. В следующий раз, когда вы посетите Таиланд, мы рекомендуем исследовать оба этих мира. Всего в часе полета от Бангкока или прямом рейсе с Пхукета путешественники могут посетить одну из жемчужин культурного наследия Таиланда - Чиангмай. Удивительно богатая история этого города в сочетании с его ультрасовременными чертами создает поистине неповторимую атмосферу. Благодаря своей непринужденной атмосфере и усилиям, направленным на становление экологически чистым городом, Чиангмай привлекает самых разных путешественников, регулярно появляясь в списках лучших направлений мира.

Тайское гостеприимство и миллион улыбок

Одной из причин, по которой Таиланд завоевал множество сердец во всем мире, являются искренние улыбки и дружелюбие его жителей - не зря Таиланд называют страной миллиона улыбок. Тайцы искренне рады приветствовать всех путешественников на своей родине, относясь к ним с такой же добротой, как к членам своей семьи. Куда бы вы ни отправились и с какими бы трудностями ни столкнулись, можете быть уверены, что всегда получите необходимую помощь - грех жаловаться на разнообразие и доступность услуг в Тайланде. Дружелюбие и искреннее гостеприимство - настоящая роскошь в наши дни.

Фото: Пресс-фото