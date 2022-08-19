Общество FreeBelarus в сотрудничестве с предприятием Sociālais kods создало мобильное приложение Riga.events, в котором будет обобщена информация о культурных, развлекательных, спортивных и других мероприятиях в Риге и окрестностях, чтобы помочь сбежавшим от репрессий режима Александра Лукашенко и пострадавшим от войны украинцам в Латвии адаптироваться в Риге, сообщила представители FreeBelarus.
Создано мобильное приложение для способствования интеграции беженцев
В приложении акцент будет поставлен на бесплатные мероприятия и мероприятия с низкой ценой билетов, а также на важные для города и государства события.
Представители FreeBelarus отмечают, что приложение создано, поскольку при прибытии в Ригу и желая включиться в культурную жизнь, новички сталкиваются с ситуацией, что информация о мероприятиях фрагментирована, нет единой платформы, в которой можно получить доступ к происходящему в столице, чтобы выбрать подходящие для себя возможности проведения времени и ознакомления с латвийской культурой.
Riga.events работает как на компьютерах, так и на телефонах и планшетах. Его можно посмотреть или скачать, посетив сайт приложения.
Проект софинансируется в рамках программы Интеграции общества города Риги.
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