Создано мобильное приложение для способствования интеграции беженцев

В приложении акцент будет поставлен на бесплатные мероприятия и мероприятия с низкой ценой билетов, а также на важные для города и государства события.

Представители FreeBelarus отмечают, что приложение создано, поскольку при прибытии в Ригу и желая включиться в культурную жизнь, новички сталкиваются с ситуацией, что информация о мероприятиях фрагментирована, нет единой платформы, в которой можно получить доступ к происходящему в столице, чтобы выбрать подходящие для себя возможности проведения времени и ознакомления с латвийской культурой.

Riga.events работает как на компьютерах, так и на телефонах и планшетах. Его можно посмотреть или скачать, посетив сайт приложения.

Проект софинансируется в рамках программы Интеграции общества города Риги.