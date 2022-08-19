Вооруженные силы доставят в Украину гуманитарную помощь из Латвии

Парламентский секретарь Минобороны Байба Блёдниеце и старший эксперт по вопросам военно-религиозного сотрудничества Элмар Плявиньш в пятницу приняли участие в подготовке очередной партии гуманитарной помощи.

В состав груза гуманитарной помощи входят такие предметы, как тактическая одежда, обувь и снаряжение для военных, продукты питания - чай, сахар, хлеб, мясные консервы, фасоль, макароны, гречка, мука и другие продукты питания, которые могут храниться длительное время.

Часть необходимых вещей для военнослужащих вооруженных сил Украины и мирных жителей приобретена на средства, пожертвованные гражданами Латвии, сбор которых организовало движение "Предприниматели за мир".

Груз гуманитарной помощи будет доставлен в Украину в сотрудничестве с Министерством обороны и Министерством иностранных дел.

Как сообщалось, Латвия уже оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро - это оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, амуниция, противотанковое оружие и противовоздушные ракеты Stinger, вертолеты Ми-17 и Ми-2, а также самоходные гаубицы М109А5Э.