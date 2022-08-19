Ещё один представитель сборной Латвии продолжит карьеру в России

Однако пока сам клуб не подтвердил переход Игнатьева в тренерский штаб во главе с канадцем Грегом Айрлендом.

Плявейс рассказал TVNET, что до него дошли слухи об отъезде Игнатьева в КХЛ в четверг утром, поэтому он сразу же позвонил тренеру. Генеральный секретарь LHF подтвердил, что Игнатьев решил работать одновременно в "Куньлунь Ред Стар" и сборной Китая.

Напомним, после военного вторжения России в Украину Сейм Латвии принял поправки в Закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Беларуси. В случае нарушения запрета спортсмены и тренеры не будут привлекаться в сборную Латвии.

Это значит, что Игнатьев больше не сможет работать в сборной Латвии, где с 2021 года он был помощником Харийса Витолиньша.

Игнатьев родился в Риге в 1970 году. За время своей карьеры он выступал за клубы из США, Германии, Швеции, России, Австрии и Италии. Также на его счету 11 матчей в НХЛ за клуб "Питтсбург Пингвинз".

Также защитник представлял Латвию на пяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2002 года. В составе сборной Игнатьев провёл 72 матча, в которых забросил 12 шайб и сделал 15 результативных передач.

Будучи тренером Игнатьев успел поработать ассистентом в рижском "Динамо" и "Курбадсе", московском "Динамо", тольяттинской "Ладе", подольском "Витязе", магнитогорском "Металлурге" и сборной Латвии.