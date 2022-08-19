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Появилось видео с российскими военными грузовиками у реактора Запорожской АЭС

rus.tvnet.lv
Появилось видео с российскими военными грузовиками у реактора Запорожской АЭС
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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС Фото: Ihor Bondarenko/Shutterstock

18 августа в соцсетях появилось видео, снятое, как сообщается, в машинном зале Запорожской АЭС, который связан с ядерным реактором. На видео видны несколько грузовиков, один из которых помечен буквой Z, пишет "Медуза".

Телеканал CNN подтвердил подлинность ролика, а также установил, что видео сняли в одном из шести машинных залов АЭС. Когда была сделана запись, неизвестно.

 

Как отмечает телеканал, машинные залы находятся в западной части станции. Они соединены друг с другом и расположены в большом здании, где находится ядерный реактор.

Машины выглядят как стандартные российские военные грузовики, сообщает CNN. Они припаркованы в дальнем западном углу здания на первом этаже, на расстоянии чуть более 130 метров от реактора.

На ролике видно, что рядом с грузовиками расположены как минимум две конструкции, похожие на палатки, а также поддоны для перевозки грузов. 

Уже сообщалось, что Запорожская АЭС на юге Украины, крупнейшая атомная электростанция в Европе, с марта находится под контролем российских войск. В этом месяце АЭС несколько раз подвергалась обстрелам. Украина заявила, что АЭС была обстреляна российскими войсками, чтобы обвинить Украину. Украина также обвинила Россию в превращении АЭС в военную базу.

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