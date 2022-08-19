Видео ⟩ Стакис встретился с Зеленским в Киеве

Сеть, которая представляет 200 европейских городов, создаст общий план реконструкции Украины. "Действия городов должны быть согласованы с планами национальных правительств", - говорит Стакис, добавляя, что Зеленский обратился к мэрам европейских городов с тремя простыми просьбами: бороться против России в информационной войне, возглавить восстановление украинских городов и показать пример другим городам Европы и мира.

No Ukrainas prezidenta Volodimira @ZelenskyyUa izskanēja trīs vienkārši lūgumi Eiropas pilsētu mēriem: cīnīties pret Krieviju informācijas karā, uzņemties līderību Ukrainas pilsētu atjaunošanā, un demonstrēt piemēru pārējām pilsētām Eiropā un pasaulē. 🧵 1/7 pic.twitter.com/v3U1Q1XKIo — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 19, 2022

"По инициативе меня и других мэров вместе с восемью европейскими городскими лидерами мы посетили города, пострадавшие от российского вторжения, чтобы договориться о практической помощи для Украины. Последствия жестокости российской армии можно понять только на месте - увидев разрушения, причиненные оккупантами в Буче, Ирпене и Бородянке. Выражения величайшего уважения всем героям Украины - в том числе мэрам Бучи и Ирпиня. Они вместе со своими жителями пережили ужасы оккупации, а теперь пытаются залечить раны, оставленные войной, которые никогда полностью не заживут", - говорит Стакис.

TVNET уже сообщал, что Латвия является одной из стран, оказавших Украине наиболее существенную поддержку по объему с точки зрения валового внутреннего продукта: в целом из нашей страны в Украину поставлено вооружение и личная экипировка, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое вооружение и зенитно-ракетные комплексы Stinger на сумму более 200 млн евро.