Сборная Латвии с Порзиньгисом уверенно обыграла Эстонию

Матч проходил в "Арена Рига" и завершился победой хозяев со счётом 80:69 (21:15, 27:26, 22:8, 10:18).

Кристап Порзиньгис, для которого этого была первая игра за национальную команду с 2017 года, набрал в матче против эстонцев 18 очков b стал самым результативным игроком сборной Латвии. 16 очков в копилку сборной Латвии принёс Родион Куруц. Ещё 13 очков набрал Рихард Ломажс.

Самым результативным игроком эстонской сборной стал Сийм-Сандер Вене, который заработал 14 очков.

Сборные Латвии и Эстонии встречались друг с другом 29 раз, 18 из которых сильнее оказывались латвийские баскетболисты.

Напомним, в рамках отбора на чемпионат мира латвийские баскетболисты 25 августа в Риге проведут матч против Турции, а 28 августа на выезде - против Великобритании.