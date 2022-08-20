Риге - 821! В "Старушке" проходит пикник, Плявниеки и Пурвциемс тоже празднуют

Галерея: Определен самый вкусный торт Риги

За происходящим на Домской площади следят как сотрудники охраны, расположенные преимущественно у входа на площадь, так и несколько представителей полиции.

Nekas nav nokavēts - Rīgas dzimšanas dienas pikniks Vecrīgā ilgs līdz 20.00! 🎷🎊 pic.twitter.com/hAYlwjC2sR — Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 20, 2022

Возможность прорекламироваться за счет праздника не пропустили и представители стартующих на осенних выборах в Сейм политических сил, которые оделись в символику своих партий.

В этот день тут также выступят "Трио теноров" и оперная певица Сонора Вайце.

На улице Торня выступят молодежный хор Voices, ансамбль духовых инструментов Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа мариачи SOL Y SOMBRA, а также ансамбль колоколов Campanella, контрабасист Станислав Юдин, певицы Марта и Като.

Плявниеки и Пурвциемс

Жителей Плявниеки и Пурвциемса будут ждать на празднике района у подножия Дрейлиньского холма с 12 часов. Там пройдет шоу служебных собак, выступят несколько музыкальных коллективов и будет возможность поучаствовать в творческих мастерских.

В 17:00 с праздничным концертом выступят легендарная группа Pērkons и мужской хор РТУ Gaudeamus. В завершение вечера состоится театрализованное представление "Айда на пикник!".

В течение всего дня в месте проведения праздника района будут проходить различные игры, посвященная Пурвциемсу и Плявниеки викторина, а также шоу мыльных пузырей.

В праздничные дни на нескольких улицах Старой Риги установлены ограничения для движения транспорта.