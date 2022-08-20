Сегодня, 20 августа, в Старой Риге проходит пикник в честь 821-й годовщины с момента основания города, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Риге - 821! В "Старушке" прошел пикник, Плявниеки и Пурвциемс тоже отпраздновали
Праздник открылся в 12 часов на Домской площади выступлением духового квинтета с балконов. В течение дня гости фестиваля приглашаются принять участие в "Празднике песен смелых" под руководством дирижера Артура Гайлиса.
На Ратушной площади в 12 часов под звуки оркестра Auseklītis состоялось открытие "башни тостов", на которую приглашаются подняться посетители мероприятия, чтобы публично произнести праздничные тосты.
Там также выступили молодежный хор Balsis, Илона Багеле, Кристине Паже, Рудольф Мацатс и группа Ezeri.
По всей Старой Риге расставлены столы для пикника. Все желающие приглашаются принести свое праздничное угощение для пикника или купить его в близлежащих кафе и у уличных торговцев.
По наблюдениям агентства LETA, на пикник в честь дня рождения Риги собралось большое количество людей.
Относительно большое движение людей в субботу наблюдалось на улице Калькю по направлению к Ратушной площади, а также по направлению к Домской площади, где расположено большое количество предусмотренных для праздничного пикника столов и стульев.
На 14:00 был назначен выбор самого вкусного торта Риги. Участникам предлагалось приготовить его самим и передать в субботу жюри конкурса на Домской площади.
Галерея: Определен самый вкусный торт Риги
За происходящим на Домской площади следят как сотрудники охраны, расположенные преимущественно у входа на площадь, так и несколько представителей полиции.
Nekas nav nokavēts - Rīgas dzimšanas dienas pikniks Vecrīgā ilgs līdz 20.00! 🎷🎊 pic.twitter.com/hAYlwjC2sR— Mārtiņš Staķis (@MStakis) August 20, 2022
Возможность прорекламироваться за счет праздника не пропустили и представители стартующих на осенних выборах в Сейм политических сил, которые оделись в символику своих партий.
На улице Торня выступили молодежный хор Voices, ансамбль духовых инструментов Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа мариачи SOL Y SOMBRA, а также ансамбль колоколов Campanella, контрабасист Станислав Юдин, певицы Марта и Като.
Плявниеки и Пурвциемс
Жителей Плявниеки и Пурвциемса ждали на празднике района у подножия Дрейлиньского холма с 12 часов. Там прошло шоу служебных собак, выступили несколько музыкальных коллективов и была возможность поучаствовать в творческих мастерских.
В 17:00 с праздничным концертом выступила легендарная группа Pērkons и мужской хор РТУ Gaudeamus. В завершение вечера состоялось театрализованное представление "Айда на пикник!".
В течение всего дня в месте проведения праздника района проходили различные игры, посвященная Пурвциемсу и Плявниеки викторина, а также шоу мыльных пузырей.
В праздничные дни на нескольких улицах Старой Риги установлены ограничения для движения транспорта.
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