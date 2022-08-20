Риге - 821! В "Старушке" состоится пикник, Плявниеки и Пурвциемс тоже празднуют

Праздник будет открыт в 12 часов на Домской площади выступлением духового квинтета с балконов. В течение дня гости фестиваля приглашаются принять участие в "Празднике песен смелых" под руководством дирижера Артура Гайлиса.

В 14:00 в конкурсе будет выбран самый вкусный торт Риги. Участникам предлагается приготовить его самим и передать в субботу жюри конкурса на Домской площади. В этот день тут также выступят "Трио теноров" и оперная певица Сонора Вайце.

На Ратушной площади в 12 часов под звуки оркестра Auseklītis состоится открытие "башни тостов", на которую приглашаются подняться посетители мероприятия, чтобы публично произнести праздничные тосты.

На Ратушной площади сегодня выступят молодежный хор Balsis, Илона Багеле, Кристине Паже, Рудольф Мацатс и группа Ezeri.

На улице Торня выступят молодежный хор Voices, ансамбль духовых инструментов Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа мариачи SOL Y SOMBRA, а также ансамбль колоколов Campanella, контрабасист Станислав Юдин, певицы Марта и Като.