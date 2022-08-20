Сегодня, 20 августа, в Старой Риге состоится пикник в честь 821-й годовщины с момента основания города, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
Риге - 821! В "Старушке" состоится пикник, Плявниеки и Пурвциемс тоже празднуют
Праздник будет открыт в 12 часов на Домской площади выступлением духового квинтета с балконов. В течение дня гости фестиваля приглашаются принять участие в "Празднике песен смелых" под руководством дирижера Артура Гайлиса.
В 14:00 в конкурсе будет выбран самый вкусный торт Риги. Участникам предлагается приготовить его самим и передать в субботу жюри конкурса на Домской площади. В этот день тут также выступят "Трио теноров" и оперная певица Сонора Вайце.
На Ратушной площади в 12 часов под звуки оркестра Auseklītis состоится открытие "башни тостов", на которую приглашаются подняться посетители мероприятия, чтобы публично произнести праздничные тосты.
На Ратушной площади сегодня выступят молодежный хор Balsis, Илона Багеле, Кристине Паже, Рудольф Мацатс и группа Ezeri.
На улице Торня выступят молодежный хор Voices, ансамбль духовых инструментов Auseklītis, Лаймис Раценайс и группа мариачи SOL Y SOMBRA, а также ансамбль колоколов Campanella, контрабасист Станислав Юдин, певицы Марта и Като.
По всей Старой Риге будут расставлены столы для пикника. Все желающие приглашаются принести свое праздничное угощение для пикника или купить его в близлежащих кафе и у уличных торговцев.
Жителей Плявниеки и Пурвциемса будут ждать на празднике района у подножия Дрейлиньского холма с 12 часов. Там пройдет шоу служебных собак, выступят несколько музыкальных коллективов и будет возможность поучаствовать в творческих мастерских.
В 17:00 с праздничным концертом выступят легендарная группа Pērkons и мужской хор РТУ Gaudeamus. В завершение вечера состоится театрализованное представление "Айда на пикник!".
В течение всего дня в месте проведения праздника района будут проходить различные игры, посвященная Пурвциемсу и Плявниеки викторина, а также шоу мыльных пузырей.
В праздничные дни на нескольких улицах Старой Риги установлены ограничения для движения транспорта.
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