Умер кукловод и музыкант Сергей Григорьев. Именно он озвучивал пса Филю

Именно Сергей Григорьев работал над передачей "Спокойной ночи, малыши!" с 1987 по 2014 год. В последние годы он жил в Израиле. Причины смерти неизвестны.

"Спокойной ночи, малыши!" - советская и российская вечерняя телепередача для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Программа выходит с 1 сентября 1964 года. В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Персонажи - пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка, Буратино и другие, а ведущими стали Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Татьяна Судец, Татьяна Веденеева, Юрий Николаев и другие.