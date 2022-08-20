Разработан калькулятор для расчета ожидаемых затрат на отопление

Для определения ориентировочных расходов на отопление в калькуляторе тепловой энергии необходимо указать данные по трем позициям:

площадь дома;

класс потребления тепловой энергии или среднегодовое потребление тепловой энергии;

и тариф на услугу снабжения тепловой энергией (его можно найти по ссылке, прикрепленной к калькулятору, которая ведет на сайт Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK)).

После ввода этих данных калькулятор рассчитывает ориентировочные затраты для существующего вида отопления. Он также позволяет сравнить затраты на альтернативные виды теплоснабжения в данном объекте. Таким образом, решение особенно полезно тем жителям, которые в настоящее время взвешивают варианты замены системы отопления в своем доме, например, выбирая вместо природного газа альтернативные варианты - дрова, топливные гранулы, тепловые насосы.

Первоначальная цель разработки нового калькулятора тепловой энергии состояла в том, чтобы создать инструмент, который позволил бы профессионалам отрасли рассчитывать ориентировочные затраты на отопление помещений. Однако с учетом важности калькулятора в ситуации, когда большинство жителей не имеет представления об ожидаемых расходах, теперь инструмент адаптирован, чтобы быть доступным для всех.

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