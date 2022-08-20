В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии погибли два человека, свидетельствуют сводки Государственной полиции.
В пятницу в ДТП погибли два человека: на улице Маскавас BMW насмерть сбила пешехода
Одно из ДТП произошло в пятницу утром в Лимбажском крае, Лиелупской волости: с дороги съехал и перевернулся автомобиль Mercedes Benz. В машине находились мужчина, который от полученных травм скончался, и женщина - она получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение. Для извлечения тела погибшего из автомобиля потребовалась помощь спасателей. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются его обстоятельства.
Второе трагическое ДТП произошло в Риге, на улице Маскавас: вечером мужчина, находившийся за рулем автомобиля BMW, наехал на пешехода, который от полученных травм скончался на месте аварии.
Алкометр показал содержание алкоголя в организме водителя 0,77%. Госполиция возбудила уголовное дело по факту инцидента, выясняются обстоятельства несчастного случая.
Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 151 ДТП, в которых пострадали 25 человек, из них четверо пешеходов, восемь велосипедистов и водитель электросамоката.
Сотрудниками полиции вчера на дорогах были остановлены 16 водителей в состоянии алкогольного опьянения, четверо агрессивных водителей и 180 нарушителей установленной скорости движения.
В общей сложности сотрудники Госполиции за сутки составили 414 протоколов в связи с несоблюдением различных правил дорожного движения.
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