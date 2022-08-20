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В Турции в автоаварии погибли 16 человек, еще 22 пострадали

rus.tvnet.lv
В Турции в автоаварии погибли 16 человек, еще 22 пострадали
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В результате ДТП с участием автобуса и автомобиля скорой помощи на юго-востоке Турции погибли 15 человек, ее 22 получили ранения, сообщил AFP со ссылкой на губернатора региона.

"Всего 16 наших граждан погибли и 22 пострадали в результате аварии между Газиантепом и Низипом, в которую были вовлечены автобус, бригада спасательной службы и скорая помощь," - сообщил губернатор провинции Газиантеп Давут Гул.

По информации агентства DHA, пассажирский автобус врезался в припаркованную машину скорой помощи, а также задел пожарную машину и автомобиль информагентства Ihlas. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. 16 человек погибли, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

"Среди погибших - трое пожарных, два сотрудника неотложной помощи и два журналиста", - сказал Гул.

Причина ДТП выясняется.

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