В Турции в автоаварии погибли 16 человек, еще 22 пострадали

"Всего 16 наших граждан погибли и 22 пострадали в результате аварии между Газиантепом и Низипом, в которую были вовлечены автобус, бригада спасательной службы и скорая помощь," - сообщил губернатор провинции Газиантеп Давут Гул.

По информации агентства DHA, пассажирский автобус врезался в припаркованную машину скорой помощи, а также задел пожарную машину и автомобиль информагентства Ihlas. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. 16 человек погибли, еще 22 получили ранения различной степени тяжести.

"Среди погибших - трое пожарных, два сотрудника неотложной помощи и два журналиста", - сказал Гул.

Причина ДТП выясняется.