Главное за 20 августа ⟩ День рождения Риги, калькулятор для расчета затрат на отопление и безбашенное развлечение молодежи

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, в субботу, 20 августа, во вторую годовщину со дня покушения на его жизнь, выложил пост в Facebook.

Международная группа ученых идентифицировала генипавирус Ланъя, который, возможно, возник у животных класса землеройных. Ученые на востоке Китая изучают новый вирус, которым на данный момент заразились не менее 35 человек, сообщает издание Vice.

Поскольку уровень воды в Дунае быстро падает из-за самой сильной засухи в Европе за последние годы, в Сербии недалеко от порта Прахово над водой появились обломки немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны.

Интересное чтиво:

Шум в Сети вызвало заявление Дмитрия Нагиева о том, что в новом сезоне он не будет вести программы шоу "Голос". Его заменит Лариса Гузеева. Ведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев имеет невероятную популярность и латышские корни, а потому расскажем о нем в рубрике "Звезда недели".

В Новой Зеландии маленький тюлененок проник через дверку для кота в дом морского биолога, где провел более двух часов, сообщает The Guardian. За это время любознательный тюлененок успел поприставать к домашнему коту, однако чудом ничего в доме не повредил.