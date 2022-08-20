Первый выходной день прошел под знаком дня рождения Риги! Город гуляет как в центре, так и на окраинах! Об этом и не только - в ежедневной подборке от RUS TVNET, рассказываем о самом главном, что произошло в субботу, 20 августа.
Главное за 20 августа ⟩ День рождения Риги, калькулятор для расчета затрат на отопление и безбашенное развлечение молодежи
Новости Латвии:
Сегодня, 20 августа, в Старой Риге проходит пикник в честь 821-й годовщины с момента основания города, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы. Праздник открылся в 12 часов на Домской площади выступлением духового квинтета с балконов. По всей Старой Риге расставлены столы для пикника. Все желающие приглашаются принести свое праздничное угощение для пикника или купить его в близлежащих кафе и у уличных торговцев.
Агентство недвижимости Latio разработало калькулятор расчета тепловой энергии, с помощью которого можно рассчитать ориентировочный размер затрат на отопление, сообщили в компании. Для определения ориентировочных расходов на отопление в калькуляторе тепловой энергии необходимо указать данные по трем позициям.
Вечером в пятницу, 19 августа, на парковке торгового центра Sāga в Риге прошло мероприятие Need more sound, собравшее большое количество молодежи. С некоторыми из них во время мероприятия произошел несчастный случай. На опубликованном в соцсетях видео видно, как молодой человек на скутере пытается тянуть за собой двух других молодых людей в небольшой тележке для покупок.
В Ропажском крае завершен демонтаж двух памятников советскому оккупационному режиму, сообщает самоуправление. Памятники находились в Муцениеки и Дрейлини. Памятники были демонтированы в соответствии с решением Ропажской думы от 6 июля.
Компания Pirmais Baltijas kanāls ("Первый балтийский канал", ПБК) обжаловала решение Административного районного суда об отказе в удовлетворении иска о восстановлении лицензии на вещание телеканала. Теперь дело предстоит рассмотреть апелляционной инстанции. Дата слушания еще не назначена.
В Министерстве обороны подготавливается приказ министра обороны Артиса Пабрикса о широкомасштабных мерах экономии в оборонной сфере - начиная с отопления, электричества и заканчивая работами по техническому обслуживанию, сообщили в министерстве.
Главное за рубежом:
В ходе визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал украинским властям предложение российского президента Владимира Путина о переговорах, сообщает украинское СМИ "Гордон" со ссылкой на сообщение депутата Парламента Украины Алексея Гончаренко на своем Telegram-канале.
Британский депутат и председатель специального оборонного комитета Палаты общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд считает, что нападение на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) вызовет ответную реакцию со стороны вооруженных сил стран НАТО. Об этом он сообщил в Twitter.
Португалия возражает против запрета на въезд в Евросоюз российских туристов, сообщило изданию Есо Министерство иностранных дел страны. В МИД изданию отметили, что направленные против Москвы санкции "должны наказывать российскую военную машину, а не российский народ".
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в исправительной колонии во Владимирской области, в субботу, 20 августа, во вторую годовщину со дня покушения на его жизнь, выложил пост в Facebook.
Международная группа ученых идентифицировала генипавирус Ланъя, который, возможно, возник у животных класса землеройных. Ученые на востоке Китая изучают новый вирус, которым на данный момент заразились не менее 35 человек, сообщает издание Vice.
Поскольку уровень воды в Дунае быстро падает из-за самой сильной засухи в Европе за последние годы, в Сербии недалеко от порта Прахово над водой появились обломки немецких военных кораблей, затонувших во время Второй мировой войны.
Интересное чтиво:
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