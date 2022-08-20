Уровень уверенности населения в безопасности вакцин от Covid-19 снизился

Если в начале года в безопасности вакцин были уверены 66% опрошенных, то в августе этот показатель снизился на шесть процентных пунктов, составив 58%.

Данные опроса показывают, что на начало августа 31% респондентов был склонен не доверять безопасности вакцин от Covid-19, что на три процентных пункта больше, чем в январе этого года. Также по сравнению с началом года увеличилась доля не определившихся: в январе не смогли дать конкретного ответа 6%, а в начале августа - 11%.

Анализируя данные по полу респондентов, можно отметить, что мужчины в целом чаще доверяют безопасности вакцин от коронавируса:

среди них этот показатель составляет 60%, а среди женщин - 56%. При этом 28% мужчин и 33% женщин склонны не доверять безопасности вакцин, еще 12% мужчин и 11% женщин не смогли дать конкретного ответа.