ВИДЕО ⟩ "Валмиера" и РФШ не смогли выявить победителя

25-й тур сразу начался с сюрприза в виде поражения "Лиепаи" от "Тукумса" со счётом 1:2. Гости открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Готье Манкенды, а на 33-й минуте Додо мог удвоить преимущество "Лиепаи", но бразилец не реализовал 11-метровый удар.

Не забиваешь ты - забивают тебе. Так и произошло на 36-й минуте, когда Янис Краутманис восстановил равновесие на табло. До перерыва судья назначил ещё один пенальти, но на этот раз в ворота "Лиепаи" за игру рукой в собственной штрафной. К "точке" подошёл Ибрагим Соу, который вывел "Тукумс" вперёд и, как оказалось позже, установил окончательный счёт в матче.

Отметим, что спустя две минуты после забитого мяча, Соу грубо нарушил правила на Макенде, за что увидел перед собой вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Сам Макенда на 86-й минуте также получил второе предупреждение, поэтому команды завершали игру в равных составах.