Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 25-го тура чемпионата Латвии по футболу.
ВИДЕО ⟩ "Валмиера" и РФШ не смогли выявить победителя
25-й тур сразу начался с сюрприза в виде поражения "Лиепаи" от "Тукумса" со счётом 1:2. Гости открыли счёт на 16-й минуте благодаря голу Готье Манкенды, а на 33-й минуте Додо мог удвоить преимущество "Лиепаи", но бразилец не реализовал 11-метровый удар.
Не забиваешь ты - забивают тебе. Так и произошло на 36-й минуте, когда Янис Краутманис восстановил равновесие на табло. До перерыва судья назначил ещё один пенальти, но на этот раз в ворота "Лиепаи" за игру рукой в собственной штрафной. К "точке" подошёл Ибрагим Соу, который вывел "Тукумс" вперёд и, как оказалось позже, установил окончательный счёт в матче.
Отметим, что спустя две минуты после забитого мяча, Соу грубо нарушил правила на Макенде, за что увидел перед собой вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Сам Макенда на 86-й минуте также получил второе предупреждение, поэтому команды завершали игру в равных составах.
"Метта" на рижском стадионе "Даугава" принимала юрмальский "Спартак", но командам так и не удалось открыть счёт в матче - 0:0. В этом матче также не обошлось без удалений - на 83-й минуте "Спартак" остался в меньшинстве после того, как Клавс Краменс нарушил правила на Миксе Василевском.
В заключительном матче субботы "Супер Нова" у себя дома минимально обыграла "Даугавпилс" - 1:0. Единственный гол на 86-й минуте забил Эдуард Вишняков, который принёс клубу из Саласпилса четвёртую победу подряд.
В воскресенье в рамках 25-го тура "Рига" на стадионе "Сконто" обыграла "Ауду" со счётом 2:0, оба мяча забив во втором тайме. Сначала на 61-й минуте отличился хорват Хрвое Бабец, а десять минут спустя "Рига" сумела удвоить своё преимущество благодаря голу Марсело Торреса.
В центральном матче 25-го тура встречались лидеры чемпионата - "Валмиера" и РФШ. Матч проходил в Риге и завершился вничью - 2:2.
Хозяева вышли вперёд на 36-й минуте после гола Эмерсона, но в начале второго тайма "Валмиера" сумела сравнять счёт - автором гола на 51-й минуте стал Джибрил Гуйе. Ещё три минуты спустя Дайсуке Йокота вывел гостей вперёд. Спастись от поражения футболисты РФШ смогли лишь на 90-й минуте, когда отличился Элвис Стуглис.
После 25 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 61 очко. На втором месте располагается "Рига" (55), а замыкает тройку лучших РФШ (53). Далее идут "Лиепая" (50), "Ауда" (38), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (23), "Спартак" (18), "Супер Нова" (17) и "Метта" (15).
В 26-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 27-29 августа, "Валмиера" на своём поле сыграет с "Супер Новой", "Даугавпилс" с "Меттой", "Рига" с "Тукумсом", "Спартак" с "Аудой", а "Лиепая" с РФШ.
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