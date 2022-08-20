В Украине разрешат подлежащим призыву мужчинам на время выезжать из страны

Выезжать из страны смогут мужчины, зарплата которых превышает 20 000 гривен (540 евро) и у которых нет налоговых задолженностей.

Из Украины смогут выезжать только 10% сотрудников предприятий, но не более 10 человек.

В свою очередь предприятия за своих сотрудников должны будут снести на свой счет в банке "Ощадбанк" залог в размере 200 000 гривен (5400 евро), который будет возвращен после того, как сотрудник вернется из-за границы. В случае нарушения деньги будут перечислены для нужд Министерства обороны и предприятие не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников.

Свириденко назвала эти мероприятия необходимым для предпринимательской деятельности шагом -

таким образом украинские сотрудники смогут принимать участие в международных мероприятиях и заключать договора.

После начала вторжения России в Украине было введено военное положение, из Украины запрещено выезжать гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением отдельных категорий лиц.