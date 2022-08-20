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В Украине разрешат подлежащим призыву мужчинам на время выезжать из страны

rus.tvnet.lv
В Украине разрешат подлежащим призыву мужчинам на время выезжать из страны
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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие Фото: AFP/SCANPIX

Правительство Украины с 1 сентября позволит подлежащим призыву мужчинам, представляющим экспортирующие продукцию предприятия, на семь дней выезжать за границу, сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет AFP.

Выезжать из страны смогут мужчины, зарплата которых превышает 20 000 гривен (540 евро) и у которых нет налоговых задолженностей.

Из Украины смогут выезжать только 10% сотрудников предприятий, но не более 10 человек.

В свою очередь предприятия за своих сотрудников должны будут снести на свой счет в банке "Ощадбанк" залог в размере 200 000 гривен (5400 евро), который будет возвращен после того, как сотрудник вернется из-за границы. В случае нарушения деньги будут перечислены для нужд Министерства обороны и предприятие не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников.

Свириденко назвала эти мероприятия необходимым для предпринимательской деятельности шагом -

таким образом украинские сотрудники смогут принимать участие в международных мероприятиях и заключать договора.

После начала вторжения России в Украине было введено военное положение, из Украины запрещено выезжать гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением отдельных категорий лиц.

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