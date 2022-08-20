Правительство Украины с 1 сентября позволит подлежащим призыву мужчинам, представляющим экспортирующие продукцию предприятия, на семь дней выезжать за границу, сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет AFP.
В Украине разрешат подлежащим призыву мужчинам на время выезжать из страны
Выезжать из страны смогут мужчины, зарплата которых превышает 20 000 гривен (540 евро) и у которых нет налоговых задолженностей.
Из Украины смогут выезжать только 10% сотрудников предприятий, но не более 10 человек.
В свою очередь предприятия за своих сотрудников должны будут снести на свой счет в банке "Ощадбанк" залог в размере 200 000 гривен (5400 евро), который будет возвращен после того, как сотрудник вернется из-за границы. В случае нарушения деньги будут перечислены для нужд Министерства обороны и предприятие не сможет оформить новые разрешения на выезд сотрудников.
Свириденко назвала эти мероприятия необходимым для предпринимательской деятельности шагом -
таким образом украинские сотрудники смогут принимать участие в международных мероприятиях и заключать договора.
После начала вторжения России в Украине было введено военное положение, из Украины запрещено выезжать гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением отдельных категорий лиц.
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