ВИДЕО ⟩ Чижов с яркой победы дебютировал в PFL

В своём первом поединке, который состоялся в Лондоне, Чижов встретился с представителем Палестины Омаром Хуссейном.

С самого начала Чижов контролировал бой в стойке, находясь в центре октагона. В середине первого раунда Чижову удалось отправить соперника в нокдаун, но Хуссейн смог продолжить бой. В оставшееся время латвийский боец продолжал действовать активнее и в конце первой 5-минутки вновь "усадил" соперника на пятую точку.

Хуссейн на протяжении всего поединка пытался перевести бой в партер и на последних секундах ему удалось это сделать - палестинец чуть было не провёл удушающий, но Чижова "спас" сигнал об окончании первого раунда.

Второй раунд для Чижова вышел очень непростым, так как соперник практически сразу перевёл бой в партер. После продолжительной борьбы Чижов оказался спиной к сопернику и Хуссейн пытался провести удушающий приём, но Чижову удалось вернуться в более удобную позицию, из которой он смог наносить удары.

В конце концов Чижов перехватил инициативу, забрал спину соперника и провёл удушающий, заставив Хуссейна сдаться за 49 секунд до окончания второго раунда. Таким образом, 24-летний Чижов с победы дебютировал в Professional Fighters League.

24-летний Чижов подписал контракт с PFL этим летом. Лига PFL отличается интересной системой набранных очков - чем ярче и быстрее ты одолеешь своих оппонентов, тем больше баллов ты набираешь.

Восемь лучших бойцов категории разыгрывают между собой гран-при, победитель которого получает весьма солидный чек в миллион долларов США.

В состав организации входят очень сильные бойцы со всего мира, в том числе бывшие звёзды сильнейшей лиги мира UFC.