Желтое предупреждение: в Латвии ожидается жара и грозы

Предупреждение о жаре действует с 11:00 до 20:00.

Также в воскресенье действует еще одно предупреждение желтого уровня - в лесах большей части страны сохранится высокая пожароопасность. Предупреждение действует с 15:20 20 августа до 21:00 22 августа.

Как указано на сайте LVĢMC, предупреждение желтого цвета означает, что прогнозируемые гидрометеорологические условия не представляют опасности, однако, если вы планируете деятельность, на которую они могут повлиять, вам следует соблюдать осторожность. LVĢMC призывает следить за изменениями и не подвергать себя ненужному риску.

В воскресенье на западе страны также ожидаются грозы, свидетельствуют прогнозы центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня на западе усилится облачность, ожидается кратковременный дождь, местами сильные грозовые ливни.

На востоке Латвии ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха повысится до +24...+28 градусов, местами на западе, в основном на морском побережье, до +22...+23 градусов.

В Риге в первой половине дня ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +27...+28 градусов.