Граудиня и Кравченока выиграли чемпионат Европы

В финальном матче Граудиня и Кравченока обыграли действующих чемпионок Европы Нину Бруннер и Таню Хюберли из Швейцарии со счётом 2:1 (18:21, 21:15, 15:11).

Бронзовые медали завоевали представительницы Нидерландов Катя Стам и Раиса Схон, которые в матче за 3-е место обыграли испанок Танию Морено и Даниэлу Альварес - 2:1 (19:21, 24:22, 15:11).

На пути в финал Граудиня и Кравченока одержали две победы на групповом этапе и напрямую вышли в 1/8 финала, где победили польских спортсменок Катажину Котёлек и Марту Лодей - 2:0 (21:12, 21:18). В 1/4 финала латвийские пляжницы оказались сильнее немок Карлы Боргер и Юлии Зуде - 2:0 (21:18, 21:18), а в полуфинале Граудиня и Кравченока победили Катю Стам и Раису Схон - 2:0 (21:13, 21:19).

Таким образом, Грудиня и Кравченока во второй раз завоевали золото чемпионата Европы. Впервые сильнейшими на континенте они стали в 2019 году.

Отметим, что латвийские пляжники Александр Самойлов и Янис Шмединьш дошли до 1/8 финала чемпионата Европы, где уступили норвежцам Кристиану Сёруму и Андерсу Молю. Финал и матч за третье место у мужчин состоятся 21 августа.