В Московской области взорван автомобиль, принадлежащий дочери российского общественного деятеля Александра - Дарье Дугиной, передает "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы "112" и Baza.
Фото, видео ⟩ Под Москвой взорван автомобиль дочери "мозга Путина" Александра Дугина. Она погибла
По информации Baza, Дугина в момент взрыва была в машине и погибла на месте. Telegram-канал сообщает, что автомобиль взорвался во время движения на Можайском шоссе.
Официально правоохранительные органы России пока не подтвердили взрыв автомобиля Дугиной - ТАСС пишет о взрыве автомобиля в Подмосковье, в результате чего погибла водитель, однако не уточняет ее имя и фамилию. По предварительным данным, Дугина находилась за рулем всего около десяти минут.
Позднее на место гибели дочери приехал сам Дугин. На видео в Telegram-каналах он стоит, обхватив голову руками. Позднее политолог Сергей Марков сообщил в своем Telegram-канале, что сам Дугин после гибели дочери находится в больнице.
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Дарья Дугина родилась в 1992 году. Она окончила факультет философии МГУ, писала на политические темы для прокремлевских RT и "Царьграда" под псевдонимом Дарья Платонова. Помимо этого, он она одна из авторов грядущей "Книги Z" о военном вторжении России в Украину. В начале июля Великобритания внесла Дугину в санкционные списки.
Александр Дугин - российский философ и политолог, продвигающий идеи "евразийства" - создания сверхдержавы при помощи интеграции России с бывшими республиками СССР. Эти идеи называли идеологическим фундаментом для вторжения России в Украину. Американские СМИ неоднократно называли Дугина "мозгом [президента России Владимира] Путина".
Что известно о гибели Дугиной
Девушка возвращалась с литературно-музыкального фестиваля "Традиция" в музее-заповеднике Пушкина в городе Захарово под Москвой. Об этом известно из Telegram-канала другого участника фестиваля - скрипача Петр Лундстрем, который выставил фото Дугина вмеcnt с дочерью.
Лундстрем утверждает, что в машине дочери должен был ехать ее отец, но в итоге он сел в другое авто.
По информации корреспондента "Русской службы Би-би-си" Анастасии Лотаревой, Дарья Дугина работала у отца пресс-секретарем и "заведовала всеми его делами".
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По версии следствия, "на полном ходу движения на автомобильной дороге сработало, предположительно, установленное в автомобиле Toyota Land Cruiser взрывное устройство".
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