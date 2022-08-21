Фото, видео ⟩ Под Москвой взорван автомобиль дочери "мозга Путина" Александра Дугина. Она погибла

По информации Baza, Дугина в момент взрыва была в машине и погибла на месте. Telegram-канал сообщает, что автомобиль взорвался во время движения на Можайском шоссе.

Официально правоохранительные органы России пока не подтвердили взрыв автомобиля Дугиной - ТАСС пишет о взрыве автомобиля в Подмосковье, в результате чего погибла водитель, однако не уточняет ее имя и фамилию. По предварительным данным, Дугина находилась за рулем всего около десяти минут.

Позднее на место гибели дочери приехал сам Дугин. На видео в Telegram-каналах он стоит, обхватив голову руками. Позднее политолог Сергей Марков сообщил в своем Telegram-канале, что сам Дугин после гибели дочери находится в больнице.

Глава "ДНР" Денис Пушилин обвинил в гибели Дугиной Украину.