Остапенко и Киченок победили в парном турнире в Цинциннати

В решающем матче соревнований они обыграли американско-австралийский тандем Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

По ходу матча Киченок и Остапенко два раза подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнтов из 5. На счету Меликар-Мартинес/Перес - 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.

Для Киченок и Остапенко это уже третий финал в этом сезоне. Ранее украинско-латвийская пара выиграла титул в Бирмингеме и стала финалистом на соревнованиях в Дубае и Истборне.

Киченок выиграла седьмой титул в парной карьере, Остапенко - шестой. Они заработают 900 рейтинговых очков и $120,300﻿ призовых. Меликар и Перес получат 585 баллов и $67,630﻿.