Из-за жары в Испании из-под воды показалась затопленная церковь XI века

В самые засушливые периоды из воды иногда можно было увидеть только шпиль церкви XI века. Это лето не принесло в испанское водохранилище, расположенное в 100 километрах от Барселоны, ни капли дождя, поэтому сейчас, во второй раз с момента затопления в 1962 году, обнажилась вся церковь.

Испания, как и большая часть Европы, переживает сильную засуху и аномальную жару, которая осушила все крупные реки и водохранилища и вызвала лесные пожары.

Мрачная картина, увиденная у водохранилища, наблюдалась в нескольких частях Испании, поскольку после двух периодов сильной жары в стране высохли водохранилища, в некоторых случаях открывая вид на деревни, на протяжении десятилетий скрытые под толщей воды, и привлекая толпы любопытных.

Древние жилища были затоплены в результате политики испанского диктатора Франко по созданию десятков водохранилищ по всей Испании, в результате чего примерно в 500 деревнях сотни семей были вынуждены покинуть свои дома.

Водохранилище Сау, в котором находилась затонувшая церковь, в настоящее время снабжает питьевой водой более трех миллионов человек в Барселоне и орошает фермы в северной Каталонии, но его запасы после нескольких месяцев засухи упали до 37%.

"Я просто хотела еще раз прийти и увидеть церковь. Я помню ее в детстве, когда ходила в сельскую школу. Тогда я была еще девочкой, поэтому мало что помню", - рассказывает 73-летняя Монтсеррат Фон.

В настоящее время в церковь не пускают посетителей, так как она может рухнуть, но ее здание привлекает толпы любопытных посетителей. Несколько раз полиции приходилось блокировать дороги, потому что слишком много людей хотели посмотреть на церковь.