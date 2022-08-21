Канада выиграла МЧМ по хоккею. 19-й раз в истории!

В решающем матче канадцы в овертайме одержали победу над сборной Финляндии - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В составе победителей отличились Джошуа Руа (12-я минута), Уильям Дюфур (21`), Кент Джонсон (64`). В составе проигравших шайбы забросили Алекси Хеймосалми (45`) и Йоаким Кемелль (51`).

Отметим, что сборная Канады не проиграла на турнире ни одного матча. Все встречи, кроме финальной, были выиграны в основное время. Для сборной Канады это уже 19-я победа на МЧМ.

Самым ценным игроком турнира был признан капитан канадцев Мэйсон Мактавиш, который с 17 (8+9) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером чемпионата.

В матче за третье место Швеция обыграла Чехию со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Шведы вышли вперёд на 15-й минуте после гола Фабиана Люсселя. На 34-й минуте Михал Гут сравнял счёт, но вскоре Исак Росен вновь вывел вперёд сборную Швеции. Ближе к окончанию третьего периода, на 57-й минуте, Линус Шёдин поставил точку в игре.

Напомним. сборная Латвии на МЧМ-2022 впервые в истории вышла в 1/4 финала, где уступила Швеции (1:2), завершив соревнования на седьмом месте.