Украина: Потери России в войне составляют уже 42 500 человек

За сутки погибло еще около 300 российских солдат.

С начала полномасштабной военной агрессии против Украины российские силы потеряли 1912 танков, 4224 БТР, 1028 артсистем, 266 многозарядных реактивных установок, 141 зенитную артиллерийскую установку, 234 самолета, 197 вертолетов, 806 беспилотников. 190 крылатых ракет, 3143 автомобиля и автоцистерны, 15 кораблей и катеров и 99 единиц специальной техники.

За последние сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.