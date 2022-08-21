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Украина: Потери России в войне составляют уже 42 500 человек

rus.tvnet.lv
Украина: Потери России в войне составляют уже 42 500 человек
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Toby Melville

Потери российских войск на Украине к утру воскресенья, 21 августа, достигли 45 200 человек, сообщает Генштаб ВСУ.

За сутки погибло еще около 300 российских солдат.

С начала полномасштабной военной агрессии против Украины российские силы потеряли 1912 танков, 4224 БТР, 1028 артсистем, 266 многозарядных реактивных установок, 141 зенитную артиллерийскую установку, 234 самолета, 197 вертолетов, 806 беспилотников. 190 крылатых ракет, 3143 автомобиля и автоцистерны, 15 кораблей и катеров и 99 единиц специальной техники.

За последние сутки наибольшие потери россияне понесли на Донецком и Николаевском направлениях.

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