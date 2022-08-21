"Матч берегов": победу одержала команда правого берега Даугавы

Команда правого берега победила со счётом 1201:1030.

В конкурсе дальних бросков второй год подряд лучшим стал Кристерс Зорикс.

Темой "Матча берегов" этого года стал мир. Набранные командами очки будут удвоены и превращены в евро, чтобы пожертвовать их пострадавшим от войны жителям Украины.

В 13-м "Матче берегов" приняли участие 26 команд, представляющих левый и правый берега Даугавы.

Правый берег представляли Hepsor, Mailo, SC Group, Sapiens, Общество жителей Тейки, "Коллектив Skujiņa", Brekši, ТЕТ, "Окционерное общество Neguli", "Dārzciema Deals", Jaunie buki, "Деревянная рука" и "Охрану нужно уважать".

В свою очередь левый берег представляли "Упесциемс, ТМ, Punči, Pirtnieki, CentrālĀzija, Bakers, Concombres, "Быки левого берега", "Ветераны левого берега", "Боссы района", Kūpers, Metta и Misa.

Во время состязаний восемь раз победила команда правого берега и пять - команда левого берега.

В прошлом году победу праздновал правый берег Даугавы, выигравший со счётом 1018:913.