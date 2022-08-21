Вот и подходят к концу выходные. Уже завтра - понедельник и новая рабочая неделя. Надеемся, вы провели этот день вне дома, и вам будет интересно узнать, что же такого произошло в Латвии и мире в воскресенье, 21 августа.
Главное за 21 августа ⟩ Гибель дочери Дугина, "эвакуация" машины в Даугавпилсе и десантные корабли США в Риге
Новости Латвии:
Самая обсуждаемая тема прямо сейчас - приближающийся отопительный сезон и рост цен на энергоносители. Будет ли нам чем себя освещать и обогревать, как мы за это расплатимся и кто виноват в том, что мы так сильно зависим от российского газа?
Человеческому творчеству нет предела, и на этот раз на видео в TikTok попала необычная "эвакуация" автомобиля в Даугавпилсе. Видео было опубликовано в TikTok два дня назад, 19 августа, и к этому времени получило целый шквал комментариев и "лайков" от пользователей. Ролик, на котором автомобиль отправляется прямиком в кузов грузовика, просмотрели уже более 85 тысяч раз.
Если Русскому союзу Латвии (РСЛ) в понедельник, 22 августа, будет запрещено провести акцию протеста против сноса памятника советским воинам в Пардаугаве, партия планирует обратиться в суд, заявил агентству LЕТА сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов. У РСЛ есть основания полагать, что демонтаж памятника в парке Победы может начаться 22 или 23 августа.
Пропавшая под Саласпилсом Эвелина Ауце 1989 года рождения была найдена мертвой в лесном массиве Саласпилсской волости, сообщает Государственная полиция в своем Twitter.
В субботу, 20 августа, в рамках запланированного визита в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль-док ВМС США USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall (LSD 44) вместе с морскими пехотинцами 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США.
Латвийская пара Даниэль и Мара, осуществляя свою мечту о путешествии по Африке на мотоцикле, пережила трагедию. 5 августа транспортное средство, которым управлял Даниэль, сбило женщину - она скончалась по дороге в больницу. Пока молодой человек ждет судебного заседания, на котором будет решаться его судьба, комментарий также дал МИД Латвии.
В воскресенье, 21 августа, в кинотеатре Splendid Palace проходит специальное мероприятие кинофестиваля "Балтийская жемчужина" - творческая встреча кинорежиссера Кирилла Серебренникова и премьера фильма "Жена Чайковского". По наблюдениям RUS TVNET, событие вызвало ажиотаж среди публики - так, например, среди гостей мероприятия были Алла Пугачева и Лайма Вайкуле.
Главное за рубежом:
Автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом "русского мира", взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте. По словам очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.
В 1960-х годах церковь Сант-Рома оказалась затоплена. Жители думали, что больше никогда не увидят храм, однако сейчас из-за жары водохранилище пересохло. В самые засушливые периоды из воды иногда можно было увидеть только шпиль церкви XI века. Это лето не принесло в испанское водохранилище, расположенное в 100 километрах от Барселоны, ни капли дождя, поэтому сейчас, во второй раз с момента затопления в 1962 году, обнажилась вся церковь.
Суперъяхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского уйдет с молотка по решению гибралтарского суда, а деньги достанутся американскому банку. После российского вторжения в Украину Запад ввел санкции против зависимых от Владимира Путина российских миллиардеров и чиновников. Несколько связанных с ними суперъяхт были арестованы, однако ни одна до сих пор не выставлялась на аукцион.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вызван в воскресенье, 21 августа, в министерство иностранных дел Австрии в связи со скандальным высказыванием, допущенным им в Twitter.
Интересное чтиво:
20 августа в Межапарке прошел заключительный концерт тура группы Prāta Vētra, получивший название Gads bez kalendāra. Gads bez kalendāra - это название нового альбома группы и отсылка к периоду пандемии. Концерты Prāta Vētra всегда становятся событием для любого города, в котором они проходят.
Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Поединок, который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия), продлился все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 113:115, 115:113, 116:112.
Самый загадочный музыкант и дэнсер нашего времени, участник группы Kalush Orchestra КилимМен рассказал, почему даже его семья не знает, кто он на самом деле. "Я никогда не был так откровенен, я столько всего рассказал, что, боюсь, за это получу", - признается он в эксклюзивном интервью для RUS TVNET.
Программа маркетинга Hustlers University, которой руководил противоречиво оцениваемый мультимиллионер Эндрю Тейт и которая помогла ему получить огромное число подписчиков в соцсетях, закрыта. Программа была частью онлайн-курса, начатого в прошлом году и обещавшего помочь подписчикам Тейта заработать тысячи долларов. Сообщается, что участники могли заработать деньги, регистрируя новых абонентов курса, их призывали публиковать видеоклипы Тейта, чтобы получить по возможности больше заявок.
Титулованный латвийский скелетонист Мартин Дукурс после завершения спортивной карьеры будет работать в сборной Великобритании, сообщает Британская федерация бобслея и скелетона (BBS).
Российская журналистка и ведущая Ксения Собчак проводит летние дни в Юрмале. Звезда не перестает делиться с подписчиками фрагментами своего пребывания в Латвии. Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном в Юрмале. 20 августа знаменитость поделилась фотографией с пляжа, на которой видны построенные песочные замки.
Почему ни Украина, ни Россия сейчас не готовы начать наступление? Какова обратная сторона оптимистичных прогнозов для Вооруженных сил Украины (ВСУ)? Могут ли россияне нанести ядерный удар по украинской земле? И чем закончится эта война?
Расположенное на Таллиннском шоссе недалеко от эстонского Вильянди кафе Auksi в связи с рекордными ценами на электроэнергию в среду, 17 августа, подняло цены на солянку, курицу по-нэшвилльски и пирожное до фантастически высокого уровня. Эти три блюда стоят соответственно 12, 27 и 12 евро, цены на остальные блюда остались прежними.
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