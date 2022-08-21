Главное за 21 августа ⟩ Гибель дочери Дугина, "эвакуация" машины в Даугавпилсе и десантные корабли США в Риге

Суперъяхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского уйдет с молотка по решению гибралтарского суда, а деньги достанутся американскому банку. После российского вторжения в Украину Запад ввел санкции против зависимых от Владимира Путина российских миллиардеров и чиновников. Несколько связанных с ними суперъяхт были арестованы, однако ни одна до сих пор не выставлялась на аукцион.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов вызван в воскресенье, 21 августа, в министерство иностранных дел Австрии в связи со скандальным высказыванием, допущенным им в Twitter.

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20 августа в Межапарке прошел заключительный концерт тура группы Prāta Vētra, получивший название Gads bez kalendāra. Gads bez kalendāra - это название нового альбома группы и отсылка к периоду пандемии. Концерты Prāta Vētra всегда становятся событием для любого города, в котором они проходят.

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Поединок, который состоялся в Джидде (Саудовская Аравия), продлился все 12 раундов, по итогам которых раздельным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 113:115, 115:113, 116:112.